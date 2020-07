Stad Roeselare Gesponsorde inhoud Op ’t gemak langs monumenten en terrasjes: de Ronde van Roeselare: etappe twee, 25 km Aangeboden door Stad Roeselare

22 juli 2020

08u00 0 Reizen Met onze challenge ‘ De Ronde van HLN ’ dagen we jou - samen met wielerheld Tom Boonen - uit om de 235 km van de Ronde van Vlaanderen te fietsen op drie weken tijd. En nee, niet elk tochtje hoeft er één te zijn waarbij je en bloc sprintjes trekt. Tijdens deze etappe fiets je op ‘t gemak langs het historisch erfgoed en de culturele hotspots van het mooie Roeselare.

Over de Monumentenroute Oost: deze bewegwijzerde route van 25 kilometer is op het lijf geschreven van de recreatieve fietser en dagplukker. Lees: hij of zij die tijdens het fietsen zelden een hartslag van meer dan 100 bpm haalt, graag een babbeltje slaat tijdens het trappen en regelmatig een lange stop inlast. Tijdens deze etappe fiets je rustig langs historisch erfgoed, hedendaagse architectuur, streetart en zonnige terrasjes.

Download de route via www.visitroeselare.be/deronde

1ste STOP: KOERS. Museum van de Wielersport

Jouw route begint in hartje Roeselare, aan KOERS. Museum van de Wielersport. Bij KOERS maak je een boeiende en interactieve rit doorheen de geschiedenis van het wielrennen. Hier is ook de toeristische dienst gevestigd én je kan hier alle faciliteiten voor fietsers terugvinden, zoals fietsverhuur, oplaadpunten voor e-bikes, douches, fietspompen en lockers. Begin je route niet met een droge keel en geniet op het terras van het KOERSkaffee alvast van een lekker drankje.

KOERSkaffee, Polenplein 15, 8800 Roeselare

Meer info via https://koersmuseum.be

Lees verder onder de foto

2de STOP: Kasteel van Rumbeke

Je hebt het classicistische stadhuis met Belforttoren bewonderd (check), je bent de prachtige gebouwen op de Grote Markt gepasseerd (check) en je hebt gefietst langs beschermd erfgoed zoals het Klein Seminarie, waar ooit nog Guido Gezelle les gaf. Na een route langs vlakke wegen is het na 5 kilometer tijd voor een eerste stop en die maak je bij het 16deeeuwse Kasteel van Rumbeke, één van de oudste renaissancekastelen in België en de woonplaats van de Graaf van Vlaanderen. Bezoek dit monument, neem het prachtige uitzicht op kasteel en tuin in je op én geniet van een lekkere maaltijd in brasserie ‘Kasteeltje’, gelegen in het voormalige koetshuis.

Meer info via http://www.kasteelvanrumbeke.be en https://www.kasteeltje.be

Lees verder onder de foto

3de STOP: Brouwerij Rodenbach

Je bent nu langs het baljuwhuis met merkwaardige renaissanceschoorsteen en enkele idyllische burgerwoningen uit de 18de eeuw gereden én je hebt de indrukwekkende Sint-Petrus en Pauluskerk gespot. Is je drinkbus ondertussen leeg? Op 15 kilometer van de start kan je de historische site van Brouwerij Rodenbach bewonderen, waar ze nog het typische Belgische roodbruin bier brouwen. ‘Vlaams roodbruin’, zoals het Rodenbachbier, is als streekproduct erkend en wordt enkel nog in West-Vlaanderen gebrouwen. Plan een toer door de brouwerij en sluit af met een Tournée Générale.

Check de laatste updates mbt openingen in Corona-tijd via https://cheers.rodenbach.be/nl

4de STOP: Streetart #VANRSL

Terug in Roeselare city kan je behalve de eeuwenoude gebouwen ook moderne, metershoge murals en creatieve graffiti-kunstwerken bewonderen. Wist je dat in 2019 de muurschildering ‘Slapende vrouw’ van de Britse kunstenaar David Walker door de luisteraars van Radio1 verkozen werd tot strafste streetart van Vlaanderen? Heb je wat extra tijd? Volg dan de gratis streetartwandeling doorheen het centrum van de stad.

Meer info over deze wandeling vind je bij de Toeristische Dienst van Roeselare of via https://visitroeselare.be

Lees verder onder de foto

5de STOP: De Munt

Cafés genoeg natuurlijk op de Grote Markt. Maar wie houdt van meer verborgen hotspots, die slaat af richting ‘De Munt’: een enclave in het centrum van de stad met kenniscentrum ARhus als architecturale eyecatcher en Bar Julien als hippe hangout. Het is de perfecte afsluiter van jouw fietstrip.

Meer info via https://www.arhus.be en https://www.barjulien.be