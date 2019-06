Weekendtrips Gesponsorde inhoud Op reis naar ‘net-niet-buitenland’ Ontdek de charmes van de grensstations. Aangeboden door NMBS

26 juni 2019

08u00 0 Reizen Op zoek naar een leuk concept voor een daguitstap of een weekendje weg? Zet dan eens een treinreis naar één van onze landsgrenzen op in je agenda! De laatste haltes die de trein passeert voor hij ons land verlaat, zijn vaak klein en meestal landelijk, maar daarom niet minder mooi en het ontdekken meer dan waard. Ideaal voor een staycation!

Halte Essen: Laatste stop voor Nederland

Een paar kleine musea, lekkere streekproducten en vooral heel veel mooie wandelroutes… wie uit de trein stapt in Essen zal zich niet snel vervelen. Onze tip: begin je bezoek in Onthaalcentrum De Tasberg, vlak bij het station, en laat je daar inspireren voor de rest van je plannen. Extra leuk: Essen organiseert een fotowedstrijd met als thema ‘Het actieve buiten(be)leven in de Essense natuur’. Iedereen kan meedoen en de winnaar krijgt een mand boordevol Essense streekproducten. Zeker je fototoestel inpakken dus!

Halte Aarlen: Laatste stop voor Luxemburg

Aarlen is de hoofdstad van de provincie Luxemburg en – zeker voor wie houdt van een beetje geschiedenis – een mini-citytrip zeker waard. De stad werd gesticht door de Romeinen, en daarvan vind je op verschillende plaatsen in de stad, en in het uitstekend Archeologisch Museum, nog heel wat sporen terug. Flaneer je liever gewoon wat door de stad? Ook daar is Aarlen met zijn historische gevels en smalle straatjes uitermate geschikt voor!

Halte Hergenrath: Laatste stop voor Duitsland

Het dorpje Hergenrath mag dan klein en onooglijk lijken, er staat toevallig wel één van de belangrijkste historische gebouwen van de Belgische Oostkantons: Kasteel Eyneburg, ook gekend als Emmaburg. Door zijn ligging, hoog op een rots boven het Geuldal, door zijn gesloten karakter, en door de bijhorende legende over Emma, de dochter van Karel de Grote, roept het Middeleeuwse kasteel een mysterieuze en haast sprookjesachtige sfeer op. Het kasteel zelf is jammer genoeg niet te bezoeken, maar in het volgende dorp, Kelmis-Calamine, kan je ook prachtig wandelen. Zeker eens uitstappen in Hergenrath dus!

Halte De Panne: Laatste stop voor Frankrijk

Bij De Panne denkt iedereen natuurlijk meteen aan een dagje strand, en dat is natuurlijk ook nooit te versmaden. Maar goed om weten is dat landinwaarts, in deelgemeente Adinkerke – en véél dichter bij het station van De Panne trouwens – ook een locatie ligt die een treinuitstap meer dan waard is: de fossiele duinen van Adinkerke, beter gekend als de Cabourduinen, zijn een uniek en beschermd duinenlandschap op 3,5 km van de zee. Sommige delen zijn meer dan 5000 jaar oud en ecologisch erg waardevol. De Cabourduinen zelf zijn daarom alleen toegankelijk tijdens begeleide wandelingen, maar er is wel een wandeldoorsteek doorheen het natuurgebied.

