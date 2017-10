Op reis met de autocar: hipper dan ooit 16u57

Bron: vrtnws 0 thinkstock Reizen Reizen met de autocar blijven erg in trek. In 2015 stapten ruim 13 miljoen Belgen in een toerbus. Dat waren er 7 procent meer dan het jaar voordien. En steeds meer jongere reizigers ontdekken de autocar. Dat meldt vrtnws.

De meeste busreizen in 2015 waren daguitstappen. Toch gingen nog meer dan 1 miljoen Belgen op meerdaagse reis met de bus. Vooral middellange trajecten genoten bijval. Het is precies op deze trajecten dat de bus de concurrentie aangaat met de goedkope vliegreizen.

Nog een voordeel: door de bussen zo schoon en zuinig mogelijk te maken, kan de kost per reiziger laag worden gehouden. Zo verbruiken autocars tijdens lange ritten op de snelweg maar 20 liter per 100 kilometer, met een lage brandstofkost als gevolg.

De sector zet daarnaast hoog in op comfort. In moderne bussen vind je bijvoorbeeld snoepautomaten, koffiezetapparaten, koelkasten en microgolfovens. Vaak is er ook wifi aan boord. "Het is belangrijk dat we het verschil maken met het vliegtuig", zegt Raf Vervoort van busbouwer Van Hool. "We bouwen tafels en stopcontacten in om met een laptop te kunnen werken en voorzien connectiviteit via wifi."

Meer ruimte dan in vliegtuig

Ander pluspunt van de autocar is dat er vaak geen bagagebeperkingen zijn. En dan is er nog de ruimte. "In tegenstelling tot wat veel mensen denken, heb je in een businessconfiguratie in een autocar meer plaats dan in businessclass in een vliegtuig", zegt Filip Van Hool, van de gelijknamige busbouwer. De reizigers worden soms ook thuis opgehaald. Zo kunnen ze de verplaatsing naar de luchthaven vermijden en vallen ook de lange wachttijden daar weg.