Op reis met de auto? Hieraan moet je denken als je je smartphone wilt gebruiken als gps kg

20 juni 2018

15u01 3 Reizen Plan je een roadtrip door Europa of trek je met de auto naar de zee? De kans is groot dat je daarvoor geen gps-toestel meer bovenhaalt, maar gewoon je smartphone. Met de juiste navigatie-app kan je immers ver geraken. Maar hoe vermijd je dat je batterij het onderweg begeeft? Hoe omzeil je de tolwegen? En in welke landen kan je beter géén navigatie-app opzetten? Hier een kort overzicht van vijf tips om zonder kleerscheuren je bestemming te bereiken.

Let op je mobiele data

Nog voor je vertrekt, sta je voor een eerste keuze: kies je voor een app met ingebouwde offline navigatie of ga je voor een app die het best werkt met een constante internetverbinding?

Er zijn aan beide opties voor- en nadelen verbonden. Een gps-app die een constante internetverbinding nodig heeft, zal accuraat kunnen voorspellen waar er file is of waarschuwen voor flitscontroles. Maar dat kan je flink wat mobiele data kosten. Wil je op veilig spelen, kies dan voor een app die toestaat om kaarten te downloaden. Dat kan bijvoorbeeld in populaire apps zoals Google Maps of Here WeGo. Terwijl je rijdt, doet de app een beroep op die offline versie van de kaart en hoef je dus geen mobiele data te verbruiken.

Trouwens, roamingkosten zijn dan wel afgeschaft in de Europese Unie, maar je kan er nog altijd je broek aan scheuren als je door Zwitserland rijdt. Omdat Zwitserland geen lid is van de EU, worden daar nog wél roamingkosten aangerekend. Zet je mobiele data in elk geval dus even uit zodra je de grens oversteekt.

Optimaliseer je gps-functie

Voor je vertrek kan je ook best even controleren of je locatiegegevens optimaal zijn ingesteld. Op Android ga je daarvoor naar 'Instellingen', en zoek je naar 'Locatie' of iets gelijkaardigs. Daar zal je drie modi zien: 'Alleen apparaat', 'Accubesparing' of 'Nauwkeurig'. Voor de beste resultaten kies je 'Nauwkeurig', de modus waarbij je toestel een beroep doet op gps, bluetooth, wifi en/of mobiele netwerken om je locatie te bepalen. Houd er rekening mee dat dat wel meer vergt van je batterij.

Op iOS heb je die opties niet. Daar kan je enkel instellen wanneer een app je locatie mag gebruiken: kies je gps-app uit de lijst onder 'Locatie' en kies voor de optie 'Tijdens gebruik' als je wilt dat de app enkel je locatiegegevens gebruikt terwijl de toepassing actief is. Je kan ook kiezen voor 'Altijd', waarbij de app je locatiegegevens kan gebruiken ook als je hem niet open hebt staan.

Toch problemen met je gps-functie tijdens je rit? Zet je gps-functie een paar seconden uit en weer aan: zo wordt je gps-functie even gereset. Je kan ook proberen om even de vliegtuigmodus op te zetten of gewoon je toestel opnieuw op te starten. In veel gevallen zal het probleem dan weer zijn opgelost.

Spaar geld door je route aan te passen

Duik ook even in de instellingen van je app. Veel gps-apps geven je de mogelijkheid om bepaalde criteria in te geven die je route kunnen beïnvloeden. In Google Maps kan je die opties terugvinden net voor je je route start. Ga naar 'Route opties' en vink de gewenste hokjes aan: je kan ervoor kiezen om tolwegen, snelwegen en veerboten te vermijden.

De echte koning der routepersonalisatie blijft Waze. De app geeft je niet enkel de optie om tolwegen, snelwegen en veerboten te omzeilen, maar bijvoorbeeld ook onverharde wegen en “moeilijke verkeerspunten”, zoals kruispunten zonder verkeerslichten.

Verboden in Oostenrijk en Zwitserland

Radardetectiesystemen zijn ondertussen in alle Europese landen verboden, maar hoe zit het met de flitspaalverklikkers die je in veel gps-apps vindt? Volgens VAB verschilt de regelgeving per land. In België, Luxemburg, Spanje, Italië, Nederland is er geen enkel probleem: je kan de apps én al hun functies gebruiken. Dat gaat ook in landen als Noorwegen, Portugal, Zweden, Tsjechië en Slovenië, waar de apps gedoogd worden.

De zaken liggen anders in Frankrijk en Duitsland: daar zijn de gps-apps op zich toegestaan, maar enkel zonder specifieke flitspaalsignalering. Meeste apps zullen er normaal gezien automatisch overschakelen naar de aanduiding van “risicozones” waar eventueel geflitst kan worden, wat wel toegelaten is.

In Oostenrijk en Zwitserland is flitspaalsignalering in elke vorm verboden, dus ook de apps. Je kan dus beter je app verwijderen voor je Oostenrijk en Zwitserland binnenrijdt, en ze terug installeren als je het land uit bent, raadt VAB aan.

Kies de juiste oplader

In tegenstelling tot een gps-toestel, heb je voor je smartphone wellicht geen aangepaste oplaadkabel die je in de auto kan steken. Misschien is jouw wagen wel uitgerust met een usb-poort, maar let op: vaak geven die poorten niet genoeg output om je smartphone effectief op te laden terwijl je een gps-app gebruikt. In sommige gevallen zorgen ze er hoogstens voor dat de batterij van je smartphone net iets minder snel leegloopt. Investeer daarom in een goede auto-oplader die je in de “sigarettenaansteker” kan pluggen. Extra handig is een lader met meerdere usb-poorten zodat je verschillende toestellen tegelijkertijd kunt opladen.