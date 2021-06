Op Lanzarote hebben Vlaamse restaurantuitbaters het zelfs beter dan voor coronacrisis: “Mensen lijken bewuster te reizen”

Vijf jaar geleden verlieten Miet Vaes (41) en Davy Wolfs (45) Antwerpen om in het zuidelijke kuststadje Puerto del Carmen, op het Canarische eiland Lanzarote, een klein en gezellig vegetarisch restaurant te openen. Het concept van hun Bistro Árbol werd en wordt zowel door locals als toeristen gesmaakt. "Net zoals in België moesten we vorig jaar in maart onze deuren sluiten omwille van corona", zegt Miet. "Dat kwam financieel hard aan. De steunmaatregelen waren beperkt tot 600 euro gedurende drie maanden. Na een strenge lockdown van twee maanden mochten we take-away aanbieden, maar dat hebben we niet gedaan omdat we er geen ervaring mee hadden. Gelukkig mochten we twee weken later alweer ons terras openen, weliswaar met een beperkte capaciteit en maar tot 18 uur."