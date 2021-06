Op kamp of vakantie in de Ardennen deze zomer? In deze 27 zones in Wallonië mag je zwemmen

Uitstekende waterkwaliteit

- La Plage de Renipont in Lasne (Waals-Brabant)

- Het meer van Plate-Taille onderdeel van Lacs de l’Eau d’Heure in - Froidchapelle (Henegouwen)

- Het meer van Robertville in Waimes (prov. Luik)

- Het meer van Bütgenbach (Le Centre Worriken) (prov. Luik)

- Le Centre Sportif in Saint-Léger (Het meer van Conchibois) (prov. Luxemburg)

- Le Centre Sportif in Libramont (prov. Luxemburg)

- Het meer van Chérapont in Gouvy (prov. Luxemburg)

- De Semois ter hoogte van Herbeumont (prov. Luxemburg)

- De Semois ter hoogte van Lacuisine in Florenville (prov. Luxemburg)

- De Semois ter hoogte van Pont de France in Bouillon (prov. Luxemburg)

-De Semois ter hoogte van Membre in Vresse-sur-Semois (prov. Namen)

- De Ourthe ter hoogte van Maboge in La Roche-en-Ardenne (prov. Luxemburg)

- Het meer van Falemprise (Cerfontaine) onderdeel van de Lacs de l’Eau d’Heure (prov. Namen)

- Het meer van Bambois in Fosses-la-Ville (prov. Namen)