Op hotel in de ruimte? Hier kan het Rob Van Herck

06 april 2018

09u18

Bron: VTM Nieuws 0 Reizen Het Amerikaanse bedrijf Orion Span wil het eerste ruimtehotel ter wereld maken. Dat maakte het gisteren bekend op een ruimteconferentie in de VS. Het 'Aurora Station' moet al in 2022 haar eerste gasten verwelkomen.

In het hotel zullen zes mensen kunnen verblijven. Voor de mensen naar de ruimte mogen vertrekken, moeten ze een opleiding van drie maanden volgen. Via internet zullen ze in contact kunnen staan met de aarde.

Wie zo'n verblijfje in de ruimte wel ziet zitten, kan maar best beginnen sparen, want twaalf dagen in het 'Aurora Station' kost je 7,7 miljoen euro.