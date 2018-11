Op daguitstap naar Amsterdam? Dan moet je binnenkort misschien belasting betalen SPS

04 november 2018

22u16

Bron: ANP 0 Reizen De Amsterdamse wethouder (schepen) van Financiën Udo Kock broedt op maatregelen om dagjesmensen belasting te laten betalen voor een bezoekje aan de Nederlandse hoofdstad. Dat zou kunnen via een belasting op attracties zoals musea, Madame Tussauds en Artis. De maatregel zou betekenen dat ook inwoners de nieuwe taks zouden moeten gaan betalen.

“Daarom gaan we Amsterdammers eerst vragen wat ze daar van vinden", zegt de woordvoerder van Kock. Wethouder Kock werkt aan een plan dat jaarlijks tot 105 miljoen extra aan toeristenbelasting moet opbrengen. Dat geld is volgens hem nodig voor extra handhaving, het schoonhouden van de stad en het beheersbaar houden van de drukte door het groeiende toerisme.

Nu betalen alleen degenen die overnachten in een hotel of Airbnb 7 procent toeristenbelasting per nacht. Dagjesmensen betalen nu niks. Zij maken bijna de helft van het totaal aantal bezoekers uit. Volgens Kock is een belasting op attracties juridisch mogelijk en is het ook uitvoerbaar.