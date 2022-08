Oostenrijkse en Zwitserse skigebieden overwegen maatregelen om energie te besparen

Toerisme Vlaanderen: "Geslaagde eerste zomervakan­tie­maand door buitenland­se bezoekers"

Toerisme Vlaanderen verwacht dat het aantal overnachtingen tijdens de eerste zomervakantiemaand 27 procent hoger zal liggen dan in juli 2021. Dat blijkt dinsdag uit de voorlopige schattingen op basis van boekingsgegevens in hotels en B&B's. De officiële cijfers volgen in oktober.

2 augustus