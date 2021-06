Oostenrijks toerisme kampt met tekort aan werkkrachten

Zonder problemen op doorreis naar je vakantiebe­stem­ming: dit moet je weten

14:40 Wat als je om je vakantiebestemming te bereiken op doorreis moet door verschillende landen? Ook binnen de EU zijn er belangrijke verschillen, bijvoorbeeld tussen Duitsland en Frankrijk. Welke coronagerelateerde documenten of mondmaskers moet ik voorzien? Waar moet ik rekening mee houden als ik er iets wil eten of drinken of naar het toilet moet? En welke regels gelden er voor de kinderen? We lijsten voor Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk en Spanje alle nodige informatie op.