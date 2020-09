Oostenrijk wil skigebieden in winter openhouden ondanks coronavirus HR

08 september 2020

11u57

Bron: Belga 1 Reizen Ondanks de coronacrisis wil Oostenrijk de skigebieden komende winter openhouden. “We moeten op alle domeinen van ons leven proberen een zo normaal mogelijk leven te leiden”, zei kanselier Sebastian Kurz dinsdag bij een bezoek aan de Sloveense hoofdstad Ljubljana. “Wintertoerisme en skiën zullen mogelijk zijn.”

Met het oog op het komende skiseizoen wees Kurz erop dat toerisme een belangrijke economische factor is in Oostenrijk. Het gaat om heel veel jobs. Er wordt momenteel aan een concept gewerkt, aldus nog Kurz. Details gaf hij niet, maar de après-ski zal niet in zijn gebruikelijke vorm doorgaan. Bij après-skiparty's in het skioord Ischgl werden heel wat toeristen uit het buitenland besmet met het coronavirus.

Lees ook:

De bareigenaar uit ‘coronadorp’ Ischgl: “Ik kan me niet schuldig voelen voor al die mensen die zijn overleden” (+)

Zwitsers skigebied blijft komende winter gesloten vanwege corona