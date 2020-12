Oostenrijk weert buitenlandse toeristen van skipistes tijdens kerstvakantie

In Oostenrijk presenteerde bondskanselier Sebastian Kurz vanmiddag om 13 uur nieuwe coronamaatregelen. Skigebieden mogen vanaf 24 december openen, maar in principe alleen voor eigen inwoners. Toeristen zijn pas vanaf 7 januari welkom om te skiën.

Oostenrijk legt aan alle toeristen die aankomen in het land uit coronarisicogebieden tussen 7 december en 10 januari een quarantaine van tien dagen op. Doel is het toerisme in te dammen, zo zegt de regering in Wenen. “We willen zo vermijden dat het coronavirus opnieuw het land binnenkomt via toeristen”, zei kanselier Sebastian Kurz woensdag.

Bij het einde van de huidige lockdown, op 6 december, mogen de winkels en musea weer opengaan. Ook de scholen gaan weer open. Er blijft wel nog een avondklok van 20 tot 6 uur. Alle pensions en hotels moeten tot 7 januari dichtblijven.

Nadat eerder ook al Duitsland, Italië en Frankrijk beslisten om hun skigebieden gesloten te houden, lijkt het erop dat skiërs tijdens de kerstvakantie alleen nog in Zwitserland welkom zijn. De Zwitserse minister van Volksgezondheid, Alain Berset, heeft vorige week gezegd dat de skigebieden open blijven, maar dat hij wel de maatregelen verder wil aanscherpen. In Bern lopen nog discussies of er een plan moet komen om het aantal wintersporters terug te dringen. De Zwitserse Bundesrat zou daar vrijdag over communiceren.

Premier Alexander De Croo (Open Vld) zei in november al dat hij iedereen afraadt om deze winter op skivakantie te gaan.

Extra grenscontroles

De Franse premier Jean Castex wil een uittocht van Franse skiërs naar Zwitserland voorkomen. Castex zei te denken aan extra grenscontroles, coronatests en de verplichting voor Fransen die in het buitenland hebben geskied een week thuis te blijven na terugkeer. Volgens de premier is de sluiting van de Franse wintersport om verspreiding van het virus terug te dringen, maar als skiërs de grens over gaan, ondermijnen ze dat.

De Zwitserse regering staat onder grote druk van de buurlanden Italië en Frankrijk. Die willen een Europees wintersportverbod. Bersets plannen zijn verontwaardigd afgewezen door de Zwitserse wintersportsector, die ze goedbedoeld maar onuitvoerbaar noemt. De sector zegt dat ze niet in staat is dagelijks het aantal gebruikers van skiliften en -pistes met een vastgesteld percentage te beperken.

Abonnementhouders kunnen volgens de skiliftexploitanten ook niet geweigerd worden en het aantal dagjesmensen is erg variabel en zou vaak pas in de avond te schatten zijn. Er zou ook nog te weinig tijd zijn, om de restricties van Berset voor te bereiden.

Covid-19-veiligheidsteams

In een aantal Zwitserse plaatsen zijn er al lokale initiatieven om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Zo blijven bijvoorbeeld skipistes langer open dan normaal, worden skipassen online verkocht en/of moeten reserveringen gemaakt voor men naar een restaurant kan. In het Saastal, in het kanton Valais, zijn er ‘Covid-19-veiligheidsteams’ op pad om te voorkomen dat de wintersporters er samendrommen. In Gstaad is overigens eerder al besloten dit seizoen niet meer dan 5.000 dagkaarten per dag te verkopen. Maar dat heeft niks met het coronavirus te maken. Het besluit viel in het vorige wintersportseizoen als gevolg van lange rijen wachtenden voor de skiliften.