Oostenrijk laat reizen van en naar 31 Europese landen toe

10 juni 2020

14u36

Bron: Belga 0 Reizen Oostenrijk zal de reisbeperkingen voor 31 landen in Europa vanaf dinsdag opheffen, hoewel er restricties blijven voor Groot-Brittannië, Zweden, Spanje en Portugal, zo heeft de Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken, Alexander Schallenberg, aangekondigd.

Een quarantaine en virustests worden geschrapt voor reizigers uit de meeste Europese landen, waaronder Italië, Kroatië en Griekenland, de populairste zomerbestemmingen voor Oostenrijkse toeristen. Wel blijft het reisadvies negatief voor Lombardije, de regio die in Italië het hardst getroffen werd door de coronapandemie.

Nu de trend van de besmettingen in de meeste Europese landen daalt, is het niet langer nodig in Oostenrijk te blijven in de zomer, zei minister van Gezondheid Rudolf Anschober. “Belangrijk is dat op een verantwoordelijke manier gereisd wordt”, aldus de minister. Hij riep de reizigers op de regels inzake hygiëne en het houden van afstand na te leven.

