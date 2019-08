Ook toeristen moeten deelnemen aan volkstelling Kenia HL

22 augustus 2019

17u27

Bron: Belga 1 Reizen In Kenia gaat in de nacht van 24 op 25 augustus een volkstelling van start die een hele week zal duren. Tellers gaan door het hele land van deur tot deur met een vragenlijst. Ook toeristen die in het land verblijven, zijn verplicht om eraan deel te nemen.

De autoriteiten van het Afrikaanse land willen weten waar iedereen was de nacht van 24 op 25 augustus, de zogeheten referentienacht. Naar verwachting zullen de tellers ongeveer een halfuur doorbrengen op elk adres. Wie bezoek krijgt van de tellers kan vragen verwachten over zijn burgerlijke staat, opleiding en werk, maar ook over ICT-apparaten in huis, de moestuin en andere bezittingen.

Ook toeristen die tussen 24 en 31 augustus in Kenia verblijven worden in de volkstelling meegenomen, staat in het Kenia-reisadvies van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken. "U bent verplicht om hieraan mee te doen, en antwoord te geven op de vragen. Uw hotel of reisbureau kan u hierover meer vertellen."

Kenia organiseert om de tien jaar een nationale volkstelling. Daarvoor worden meer dan 160.000 mensen ingeschakeld, onder wie ruim 138.000 tellers.

