Ook Southwest Airlines houdt 737 MAX-vliegtuigen tot september aan de grond

13 juni 2019

21u27

Na American Airlines heeft ook een andere Amerikaanse luchtvaartmaatschappij beslist om zijn Boeing 737 MAX-vliegtuigen tot begin september uit het vluchtschema te houden. Met 34 exemplaren is Southwest de grootste operator van het vliegtuigtype.

De maatschappij had tot nu toe gezegd niet op de 737 MAX-toestellen te rekenen tot en met 5 augustus, maar dat wordt nu verlengd tot 2 september. Er zullen daardoor ongeveer honderd vluchten per dag geschrapt worden. "Door dit proactief te doen, kunnen we het risico verminderen dat we op het laatste moment vluchten moeten schrappen en dat passagiers hun reisplannen plots moeten omgooien", klinkt het.

Eerder deze week annuleerde ook American Airlines uit voorzorg de geplande vluchten met 737 MAX-toestellen tot 3 september. Ze doen dat omdat het nog niet duidelijk is wanneer de toestellen -die wereldwijd aan de grond staan na twee dodelijke ongevallen op enkele maanden tijd- weer zullen mogen vliegen.

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA zei eerder al dat er geen timing is vastgelegd voor een beslissing. Een vertegenwoordiger zei wel dat hij verwacht dat de vliegtuigen nog dit jaar opnieuw zullen vliegen.