Ook pretparken Phantasialand en Movie Park openen snel de deuren

REPORTAGE. Wij gingen mee met 3.000 leerlingen naar Walibi: “Onze vorige schooluit­stap? Dat is keilang geleden, ik zat zelfs nog in de lagere school”

25 mei Hoe ziet uitgelatenheid in coronatijd eruit? Zo dus: huppelende tieners die zich haasten naar de aanschuifrij, stoere pubers die de waterwolk trotseren en er een nat pak aan overhouden, en een directrice die even vergeet dat ze eigenlijk doodmoe is als ze 3.000 scholieren hoort gillen en lachen. Het Leuvense Heilig Hart Instituut ging vandaag op schooluitstap naar Walibi. En, je gelooft het bijna niet, ook hier speelde Jürgen Conings een rol. “Vrijdag kwam ik, wegens de toestand met de militair, in een paar klassen”, zegt initiatiefneemster en adjunct-directrice Lieve Smeulders (43). “Je zag het in hun ogen: ‘Oh nee, ze komt zeggen dat de trip naar Walibi tóch niet doorgaat!’”