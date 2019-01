Ook pendelaars reizen vanaf 2020 gratis met openbaar vervoer in Luxemburg kg

21 januari 2019

16u24

Bron: Belga 2 Reizen Treinen, trams en bussen worden in Luxemburg volledig gratis vanaf 1 maart 2020. Enkel wie in eerste klasse wil sporen, zal nog in de buidel moeten tasten voor openbaar vervoer. Dat heeft minister van Mobiliteit, François Bausch, vandaag aangekondigd.

Luxemburg kondigde in december al aan dat het openbaar vervoer gratis zou worden, maar veel details waren toen nog niet bekend.



Nu is ook bevestigd dat de eerste klasse op de trein zal blijven bestaan, maar enkel voor betalende reizigers bestemd is. Wie in tweede klasse reist, kan gratis opstappen.

Pendelaars

Bovendien wordt duidelijk dat het openbaar vervoer ook voor grensgangers gratis zal zijn, verzekerde Bausch. Treintickets die bijvoorbeeld in België worden aangekocht, zullen enkel de kosten tot aan de grens met Luxemburg dekken. Elke dag pendelen ongeveer 200.000 mensen uit Duitsland, Frankrijk en België met de trein naar hun werk in Luxemburg.



"Wij verwachten aanzienlijke prijsverminderingen", aldus de mobiliteitminister. "Wij zijn momenteel aan het onderhandelen met de spoorwegmaatschappijen van onze buurlanden.”

Eerste ter wereld

Volgens de regering wordt Luxemburg - met een oppervlakte van 2.600 vierkante kilometer de op een na kleinste lidstaat van de Europese Unie - het eerste land ter wereld met openbaar vervoer dat volledig gratis is. Bausch ziet de hervorming vooral als een sociale maatregel. "Ik verwacht niet dat door het gratis vervoer veel automobilisten zullen omschakelen naar het openbaar vervoer", zegt Bausch.

