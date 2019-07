Ook op vakantie oppassen geblazen: veel processierupsen gemeld langs onder meer de Route du Soleil ADN

04 juli 2019

19u49

Ook op vakantie is het belangrijk om waakzaam te zijn voor de eikenprocessierups. Een populaire boekingssite voor tussenstopovernachtingen stelt dat al meer dan 350 Nederlanders die in het buitenland op autovakantie zijn, melding hebben gemaakt van overlast van de beruchte 'jeukrups'. Onder meer bij parkeerplaatsen in Frankrijk en Duitsland zijn nesten gespot.

Ruim 49% van de meldingen bij www.tussenstop.com gaan over parkeerplaatsen langs de Route du Soleil. Maar ook langs de snelweg in Zuid-Frankrijk en Zuid-Duitsland is het raadzaam om goed op te letten op welke plek je gaat picknicken en uitrusten van een lange autorit.

Andere meldingen (12%) worden gedaan over campings onderweg waar kampeerders de rups aantreffen. Verschillende vakantiegangers hebben uiteindelijk volgens de site zelfs gekozen om de camping te verlaten en te overnachten in een hotel onderweg.



Als gevolg van de hitte in Europa kruipen de processierupsen massaal vanaf de boomtoppen naar beneden om de koelte op te zoeken. Daardoor is de kans veel groter dat kinderen of huisdieren in contact komen met de rupsen. Het is belangrijk om extra waakzaam te zijn bij hoge temperaturen.