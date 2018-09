Ook Duitse vakbond roept op tot staking Ryanair vrijdag Redactie

27 september 2018

09u35

Bron: dpa 0 Reizen De staking bij Ryanair van vrijdag dreigt nog groter te worden. Gisteravond laat heeft ook de Duitse pilotenbond Vereinigung Cockpit opgeroepen tot deelname aan de actie. Ryanair schrapte al 150 vluchten.

Eerder hadden vakbonden in Spanje, Portugal, Italië, Nederland en België opgeroepen het werk neer te leggen. Nu is daar dus Vereinigung Cockpit bijgekomen en mogelijk breidt de actie nog verder uit. Vandaag zal een andere Duitse vakbond, Verdi, nog beslissen of ook zij het Duitse cabinepersoneel zullen oproepen te staken.

Het is al een hele tijd onrustig bij Ryanair. Het personeel eist hogere lonen en beter arbeidsvoorwaarden. De directie van de Ierse luchtvaartmaatschappij benadrukt echter dat de meeste vluchten vrijdag gewoon kunnen plaatsvinden. Topman Michael O'Leary meent dat zijn personeel de acties amper steunt en sprak tijdens een persconferentie woensdag over "gekke vakbonden".