Ook coronavirus is op reis in Europa: waar kunt u nog veilig op vakantie?

34 besmettin­gen na Spaanse feestvakan­ties: “Het leek alsof corona daar niet bestond”

7 juli Zon, zee, strand en corona. Spanje lijkt de nieuwe coronahotspot te worden, in 72 uur waren er maar liefst 32.607 nieuwe besmettingen. En de populaire vakantiebestemming is ook in trek bij onze Vlaamse jongeren die hun knaldrang willen laten gelden. Met de gevolgen van dien, bij twee Vlaamse reisorganisaties zijn al 34 besmettingen vastgesteld. Meer dan duizend jongeren zien hun Spaanse reis in het water vallen. “Het leek alsof corona daar niet bestond in clubs”, getuigt één van de jongeren.