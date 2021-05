Onze reporter op Kreta, deel 2: De ene begint eindelijk weer, de andere stopt ermee

The Boomerang House is een prachtige, stijlvolle B&B in het zuiden van Kreta die Eddy (63) en Caroline (53), oorspronkelijk uit Antwerpen en Kortrijk, sinds 2018 uitbaten. Hier regeert de absolute rust. “We hebben deze week onze eerste klanten sinds vorig jaar”, vertelt het Vlaamse koppel. “Qua boekingen loopt het redelijk, behalve vanuit België. Veel mensen kijken de kat nog wat uit de boom, denken we.”