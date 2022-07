Onze reisexpert test 4 paar lage wandelschoenen en vertelt waar je op moet letten

Nieuw geval van malaria ontdekt in buurt van luchthaven Zaventem

Voor de vierde keer in drie jaar tijd is een geval van malaria ontdekt bij iemand die in de buurt van de luchthaven van Zaventem woont en die in de periode net voor de besmetting niet gereisd had. Dat meldt de krant ‘De Standaard’. Het zou gaan om een vrouw uit Steenokkerzeel.

22 juli