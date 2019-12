Martinique Gesponsorde inhoud Onvergetelijk: de 10 mooiste stranden van Martinique Aangeboden door Atout France

18 december 2019

08u00 0 Reizen Meer dan honderd stranden, kreekjes en baaien omzomen de 350 km kust van het eiland Martinique. Van levensechte ansichtkaarten tot onbekende paradijsjes, ontdek onze top 10 van de prachtigste stranden van Martinique.

1. L’anse Mabouyas

Dichtbij het redelijk drukbezochte Sainte-Luce, maar goed verscholen achter het gewas, ligt dit kleine strandje van fijn zand, in het westen van het dorpje. Het is er rustig, je hebt er een prachtig zicht op Le Diamant en de zonsondergang is er geweldig. Goed verscholen achter de bomen zijn er zelfs douches, waar je je kan afspoelen na een duik in de zee.

2. L’anse Noire

Dit is de place to be voor liefhebbers van zeefauna. De wateren van Anse Noire (en van de naastgelegen Anse Dufour) zijn warm en rustig en je vertoeft er niet ver van schildpadden, pijlinktvissen, sardienenscholen en zelfs barracuda’s. Het houten ponton is ideaal om achteraf in de zon te liggen drogen. Tijdens het hoogseizoen is het er soms erg druk. Ga dus bij voorkeur in de ochtend.

3. L’anse à Voile

Welkom op het einde van de wereld, oftewel het meest noordelijk deel van het eiland. Als je houdt van afgelegen en ongerepte stranden, dan is deze plek voor jou gemaakt. Maar je moet er wel een beetje moeite voor doen. Het strand ligt op 1 km stappen vanaf het wandelpad Trace du Nord, een van de wonderen van de natuur in Martinique. Hier is het zand zwart en de zeebodem adembenemend mooi.

4. L’anse Charpentier

Tussen Sainte-Marie en Marigot, langs de Atlantische kust, strekt het strand van Anse Charpentier zich over zo’n 800 m uit. Een 80 meter hoge rots van vulkanische oorsprong (pain de sucre) torent boven het geheel uit. De spot is heel populair bij ervaren surfers omwille van de sterke stroming en krachtige golven. Zwemmen is er echter verboden. Maar het uitzicht alleen al is een bezoek meer dan waard.

5. Plage des Salines

Dit is het beroemdste strand van Martinique, en volgens sommigen ook het mooiste. Het ligt op het schiereiland Sainte-Anne en is in ieder geval het meest toeristische. Je moet geduld hebben om er te geraken. De lange strook van goudgeel zand is afgezoomd met amandelbomen, kokospalmen en ook met de zeer giftige manzanillaboom, waar je best voorzichtig mee bent. Je vindt er ook kraampjes met o.a. traditionele keuken.

6. La pointe Marin

Dit strand sluit de Marin-baai af. Het is ook de plek waar Club Med zich heeft gevestigd. De kokosbomen zijn er prachtig, het water rustig en ondiep. Pointe Marin is ook heel populair bij liefhebbers van watersport en kitesurf.

7. ‘Fonds blancs’

Langs de Atlantische kust, tussen Le François en Le Robert, zijn verschillende eilandjes bekend omwille van de schoonheid van hun witte zandbanken. De meest opvallende zijn het eilandje Loup-Garou (een zandbank van 2 ha, bedekt met roze parelmoerzand) en het eilandje Madame, met zijn turquoiseblauw water.

8. L’îlet Chevalier

Dit prachtige strand wordt omringd door een wandelpad. Reken op ongeveer anderhalf uur wandelen en geniet van een aards paradijs, inclusief turquoiseblauwe lagune.

9. La pointe Faula

Deze zandtong, gelegen bij de Vauclin, is de favoriet van gezinnen. Hij strekt zich uit tot aan het koraalrif, wat maakt dat je tot een afstand van 400 meter kan wandelen in het ondiepe water. Enig nadeel: het is een drukbezocht – maar heel goed ingericht – strand.

10. Grand-Macabou

Je vlucht het liefst ver weg van eindeloze rijen strandlakens? Zoek dan dit boogvormige strand op, langs een stranddruifbos. Je enige buren zullen de lokale krabben zijn, met pittoreske bijnamen als mal z’oreille – wat zoveel betekent als ‘oorknijper’– en touloulou.

De adembenemende stranden zijn één van de belangrijke redenen om deze winter naar Martinique te vliegen, maar er zijn er nog veel meer … Pak je koffers, want de reis begint hier!