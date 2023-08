Ontroerend mooi: Vlaamse Ann overhandigt roos met verlovingsring in aan rechtmatige eigenaars in Spanje

De Vlaamse Ann Van Campfort vond tijdens een boottochtje met haar familie in het Spaanse Javea een plastieken roos in het water terug. Een uniek verhaal , want aan de roos hing een papiertje met daarop ‘Wil je met me trouwen?’ in het Spaans geschreven. In de bloem zat ook een verlovingsring. Van Campfort contacteerde onze redactie in de hoop de eigenaars van de ring te vinden. Eind goed, al goed. De roos en verlovingsring werden vandaag overhandigd aan de eigenaars.

KIJK. Eigenaars krijgen roos en verlovingsring terug:

Ann Van Campfort uit Kapellen maakte vorige week zaterdag samen met haar schoonfamilie een boottochtje in de baai van Portitxol in Javea, in de Zuid-Spaanse provincie Alicante. De groep besloot halt te houden om even te gaan zwemmen, maar Ann – die zeeziek was geworden – bleef in de boot wachten.

Op dat moment zag ze de plastieken roos in het water dobberen. “Er hing een Spaanse boodschap aan: ‘Quieres casarte conmigo?’ oftewel ‘Wil je met me trouwen?’. Toen ik de roos nog wat beter bekeek, zag ik dat het eigenlijk een doosje was. Ik deed het open en er zat een verlovingsring in”, aldus Ann.

Ze deed haar verhaal aan onze redactie in de hoop de eigenaars van de ring terug te vinden. Dat is gelukt. Het gaat om de Franse Santène en haar Spaanse vriend Daniel, die in Valencia wonen. Het koppel ging naar verluidt afgelopen mei in Javea duiken. Daniel wou Santène verrassen door haar onder water ten huwelijk te vragen.

Volledig scherm De eigenaars hebben vandaag de roos en de verlovingsring teruggekregen. © An Van Campfort

De twee doken 10 meter diep, wat symbool stond voor de datum waarop ze elkaar leerden kennen: 10 november. Maar zodra de tortelduifjes waren afgedaald, ontdekte Daniel dat hij de roos met de verlovingsring in het water was kwijtgespeeld. En zo kwam de ring – maar liefst drie maanden later – bij Ann terecht.

De ring werd vandaag overhandigd aan het koppel in Javea aan de duikclub, de plek waar Daniel en Santène elkaar voor het eerst ontmoetten. Ann is dolblij dat ze de ring aan het koppel kon teruggeven. “Ik ben nadien nog iets gaan drinken met hen”, vertelt ze aan HLN. Ook de duikinstructeur, die de ring had vastgemaakt en mee was op de duiktrip van het koppel, is opgelucht dat de verlovingsring terecht is.

Volledig scherm De plastieken roos met de ring in. © Ann Van Campfort

KIJK. Vlaamse toeristen vinden roos met ring in Spanje

