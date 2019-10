Griekenland Gesponsorde inhoud Ontdek Thassos, de Smaragd van Griekenland Advertorial van Toerisme Griekenland

09 oktober 2019

Je houdt van de zon en van avontuurlijke reizen. Heb je dan ooit al aan Griekenland gedacht? Waarschijnlijk niet, want bij Griekenland denken we meestal aan de duizenden toeristen die liggen te zonnebaden op Kreta of in de lange rijen voor de Akropolis staan. Maar wist je dat er verderop nog talloze eilandjes te ontdekken zijn waar je de uitdagingen van de ongerepte natuur kan aangaan?

Meet… Thassos!

Het eiland Thassos staat bekend als de ‘Smaragd van Griekenland’. Een naam die het eiland te danken heeft aan zijn weelderige plantengroei met overwegend dennenbomen, die net naast stranden met groene kristalheldere wateren eindigen. Het wilde landschap daagt je uit om het te ontdekken: van de meren en watervallen tot de traditionele dorpjes, verborgen in de overvloedige vegetatie. Wie de tocht waagt naar de top van het eiland, de Ipsarion, wordt beloond met een adembenemend uitzicht over het eiland.

Tegenwoordig is Thassos een trekpleister voor avontuurlijke reizigers. Zowel beginnende als ervaren wandelaars kunnen het bergachtige eiland trotseren tijdens een van de begeleide excursies. Wie een alternatieve weg zoekt, kan het eiland te paard verkennen. Maar de meest populaire manier om op het eiland rond e cruisen is met de 4x4. Laat je rijden of kruip zelf achter het stuur voor een onvergetelijke rit.

Zeldzame vogels spotten vanuit de kano

Voor een avontuurlijke daguitstap reis je naar de Nestosrivier, meer bepaald naar het nauw van de Nestos. Het hele gebied baadt in de zeldzame fauna en flora en wordt daarom uitgebaat als nationaal park. Kiezen tussen de vele aangeboden activiteiten wordt moeilijk. Je kan er kanoën, kajakken, paardrijden, fietsen, klimmen, boogschieten, zeldzame vogels spotten en nog veel meer. Misschien maak je er gewoon een tweedaagse van.

Wil je even uitrusten na al die actie? Vlei je dan neer op een van de vele stranden. Op het Golden en Paradise Beach waan je je zelfs even aan de Caribische kust.

Proef van de cultuur en traditie

Maar een mens kan niet leven van de actie en de zon alleen. De traditionele keuken op Thassos bulkt van de delicatessen waar je meteen weer energie van krijgt. Wat dacht je van octopusballen, courgettebloemen of gevulde wijnbladeren? En je zou niet in Griekenland zijn als er niet minstens één heerlijk zoete lekkernij te vinden was. Proef zeker de traditionele jam-snoepjes.

Thassos is een eiland dat bruist van het leven. Niet alleen door het opkomende toerisme, maar vooral door de vele religieuze en culturele evenementen, waar de traditie nog steeds een prominente plaats inneemt. Tijdens de zomermaanden kan je bijvoorbeeld kennismaken met de oude Griekse tragedies tijdens het Ancient Drama Festival. Daarnaast heeft Thassos ook een eigen carnaval. Iets meer ingetogen dan ons bekende Aalst Carnaval, maar wel een mooi eerbetoon aan de oude religieuze gebruiken. De lokale bevolking komt op straat in mooie kostuums en het dorpsplein wordt voor een dag omgebouwd tot dansvloer.

Wil je genieten van een heerlijk actieve vakantie te midden van de natuur, overgoten met een vleugje traditie? Dan is Thassos jouw volgende reisbestemming! Neem alvast een kijkje op https://ilovegriekenland.nl voor tips van andere reizigers.

Dit artikel wordt u aangeboden door een adverteerder en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie.