Ontdek samen met Sven Ornelis en stadsgids Patrick de hipste buurten in New York

Ardennen alsmaar populair­der voor tweedever­blij­vers

13 april De Ardennen worden alsmaar populairder voor tweedeverblijvers en die tendens werd door de coronacrisis nog verder aangewakkerd. Dat blijkt dinsdag uit de allereerste Ardennenbarometer van de Federatie van het Notariaat. Ook bij Vlamingen is een tweede verblijf in de Ardennen alsmaar meer in trek.