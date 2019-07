Ongeziene wedergeboorte moet ‘modern Pompeii’ na verwoestende aardbeving weer op de toeristische kaart zetten Karen Van Eyken

08 juli 2019

15u46

Een halve eeuw geleden richtte een krachtige aardbeving een ravage aan in Poggioreale op Sicilië. De meeste inwoners zagen zich genoodzaakt om elders een bestaan op te bouwen. En zo ontstond een spookdorp. Maar de autoriteiten willen de uitgestorven plek laten herleven met een ongeziene wedergeboorte. Poggioreale moet weer bruisen en een toeristische trekpleister worden, vinden ze. Kleine en grote investeerders mogen zich melden voor een uniek project.

In 1968 sloeg het noodlot toe. Een aardbeving hield lelijk huis in Poggioreale. Sindsdien lijkt het alsof de klok is blijven stilstaan in het Siciliaanse dorp. De ravage van toen is versteend in de tijd. Alleen honden zwerven nog door de straten. De bewoners trokken weg. Naar verre oorden. De Verenigde Staten en Australië. Op zoek naar nieuw geluk. Of gewoon veel dichterbij in een nieuw Poggioreale dat wat verderop het levenslicht zag na de tragedie.

Herrijzen

Sicilianen noemen deze plek het ‘moderne Pompeii’. Maar als het van de lokale autoriteiten afhangt, zou de klok wel weer eens kunnen tikken in Poggioreale. Girolamo Cangelosi, de burgervader van het nieuwe Poggioreale dat verderop in de vallei werd gebouwd, heeft grootste plannen voor een wedergeboorte. “Sinds de aardbeving in 1968 staat dit idyllische dorp leeg”, verklaarde hij aan CNN. “Ik wil het weer uit de doden laten opstaan en het laten bruisen zoals vroeger.”

Wereldtournee

En dat is geen verre droom. Cangelosi heeft al met architecten gesproken en de plannen worden steeds concreter. Het ontbreekt de man enkel aan voldoende fondsen. Maar ook daar wordt aan gewerkt. De burgemeester heeft een wereldtournee georganiseerd om investeerders te vinden. Hij ging naar de Verenigde Staten waar naar schatting 5.000 afstammelingen uit Poggioreale een nieuw bestaan opbouwden. Ook Australië staat nog op het programma. Daar zouden meer dan 4.000 nazaten leven.

Toeristen kunnen koopjes doen

De burgemeester wil daarnaast ook een beroep doen op toeristen die hun vakantiedroom voor een prikje willen waarmaken. Hij denkt er dan ook aan om de huizen voor een symbolische euro te verkopen zoals ook andere burgervaders van Italiaanse plattelandsdorpen doen om de leegloop een halt toe te roepen. Die deal zou dus ook in Poggioreale op tafel kunnen komen, al moeten potentiële kopers wel bereid zijn om voor minstens 50.000 euro renovatiewerken te doen. De lokale autoriteiten nemen dan de herstelling van de wegen, pleintjes en nutsvoorzieningen voor hun rekening.

En zo zou Poggioreale kunnen uitgroeien tot een pittoreske en authentieke vakantiebestemming met B&B’s, restaurants en winkeltjes die de oude ambachten promoten. Nee, Poggioreale is nog lang niet dood. Lang leve Poggioreale.