Ongeveer 100 passagiers missen vlucht op Zaventem door stiptheidsactie luchtvaartpolitie

Compensatie

Doordat het ook op de toegangswegen naar de luchthaven enorm druk was, kan het zijn dat bij die honderd reizigers ook mensen waren die naar een plek binnen de Shengenzone zouden vliegen. Brussels Airport raadt alle getroffen passagiers aan om contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij, om eventueel een compensatie te krijgen of de vlucht om te boeken.

Stakingen

“De steun binnen de luchtvaartpolitie is erg groot”, zegt Joery Dehaes, secretaris bij ACV Politie. “Ongeveer alle aanwezige personeelsleden hebben deelgenomen. Ook in Brussel-Zuid, waar de spoorwegpolitie opereert, was de medewerking groot.” De actie vrijdag was “een startpunt”, zegt hij ook. “Als de regering niet snel met serieuze voorstellen aanzet, breiden we de stakingsaanzegging uit. Vanaf half november zullen we dan alle mogelijke acties op poten zetten, zowel stakingen als stiptheidsacties zoals vandaag.”