Exclusief voor abonnees Oneindige woestijnvlaktes, een ‘Duitser dan Duits’ stadje en kajakken tussen de zeeleeuwen: Namibië is meer dan safari Sebastiaan Bédaux

14 juni 2019

10u00

Bron: Content redactie 2 Reizen Zwartgeblakerde bomen in gebarsten aarde, omringd door torenhoge duinen. Deadvlei, het kloppend hart van het toerisme in Namibië, is van een buitenaardse schoonheid. Maar ook de rest van het Afrikaanse land baadt in natuurpracht.

Toerisme in Namibië zit al jarenlang in stijgende lijn en wie het Afrikaanse land ooit bezocht, zal dat weinig verrassend in de oren klinken. Namibië is een zuivere parel, met een variëteit aan landschappen, inwoners en wildlife die je ergens tussen adembenemend en oogverblindend zou klasseren. “Het duinenlandschap strekt zich uit tot aan de Atlantische Oceaan, zo’n 200 kilometer verder. Een zee van zand naast een zee van water.”

