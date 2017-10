Oneindig vaak in de Python dankzij gehackt systeem Bonne Kerstens

11u51

Bron: AD.nl 0 ANP Reizen Wie tegenwoordig in De Efteling een ritje wil maken in de legendarische achtbaan de Python, kan vooraf een plekje reserveren. Zo hoef je niet oneindig lang in de rij te staan. Handig, maar het nieuwe systeem blijkt niet helemaal waterdicht. De Nederlandse software-ontwikkelaar Jan van Kampen wist het systeem te kraken.

Het kostte van Kampen een uur om het systeem te hacken. Tamelijk eenvoudig dus. Hij bouwde ook een app waarmee hij eindeloos toegangscodes kan genereren om zo - mocht hij dat willen - de hele dag in de Python te zitten. Iets wat hij overigens niet heeft gedaan.

Via Twitter heeft hij het pretpark laten weten van zijn ontdekking, want hij wil het initiatief niet verpesten. Tegen pretparkwebsite Looopings.nl vertelt hij: "Het is wel innovatief en daar ben ik een voorstander van. Daarom laat ik alleen geselecteerde proefpersonen toe op mijn website. Als ze een goede reden hebben. Ik ga het niet openstellen voor iedereen."

De Efteling zegt het jammer te vinden dat het systeem gehackt is en heeft Van Kampen uitgenodigd om eens langs te komen en om een oplossing aan te bieden. De 'hacker' gaat daarop in, mits zijn reiskosten worden vergoed.

Het feit dat dit dingetje me 1 uur kostte om te omzeilen (en 2.5 uur om te valideren en op te poetsen), betekent dat er 0 QA effort in zit. Jan van Kampen(@ Janvankampen) link

De Python staat al sinds 1981 in De Efteling en is zowat de bekendste achtbaan van de Benelux. Tijdens een rit gaat het treintje langs twee loopings en twee kurkentrekkers.