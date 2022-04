Ondanks oorlog en pandemie is drie kwart van de Europeanen van plan komende maanden te reizen

Uit een bevraging begin maart bij 5.998 respondenten blijkt dat meer dan de helft (56 procent) van de Europeanen die tussen april en september 2022 willen reizen, binnen Europa blijft. 31 procent blijft in eigen land. Vooral zon- en strandvakanties (22 procent) zijn in trek, net als citytrips en bestemmingen aan de kust (beide 15 procent). ETC maakt een onderscheid tussen ‘kust & zee’ en ‘zon en strand’, omdat er in landen als Nederland, Denemarken of de Baltische staten ook een kust is waar vooral sportieve reizen plaatsvinden. Spanje blijft de populairste bestemming, gevolgd door Italië, Frankrijk, Griekenland en Portugal.

Kleiner budget

ETC wijst erop dat de oorlog in Oekraïne voorlopig weinig impact lijkt te hebben op het reisgedrag van de Europeanen. Wel plannen ze minder geld uit te geven: 51 procent is van plan 500 tot 1.000 euro uit te geven. Dat is 8 procent meer dan tijdens de vorige meting in 2021. Het aantal Europeanen die meer dan 2.000 euro willen uitgeven is dan weer gedaald. Slechts een kwart heeft zijn reis al volledig geboekt, vooral voor reizen op korte termijn, wat erop kan wijzen dat mensen zich niet financieel willen binden. “De sector moet zich deze zomer richten op lastminuteboekingen”, aldus ETC.