Omwonenden krijgen gelijk: streep door uitbreiding Efteling mvdb

01 maart 2019

14u35

De Efteling mag voorlopig niet beginnen met de eerste fase van de uitbreiding van het pretpark. Dat besliste de Nederlandse Raad van State vandaag in een voorlopige uitspraak over het bestemmingsplan Wereld van de Efteling 2030.

De Efteling wou snel van start gaan met uitbreiding en plande attracties tot 35 meter hoog, maar voorlopig mag daar niets gebeuren.

De gemeenteraad van Loon op Zand (Noord-Brabant), de gemeente waar Kaatsheuvel toe behoort, stemde in september unaniem in met de uitbreidingsplannen. Het sprookjespark hoopt door de uitbreiding te groeien van 5 miljoen bezoekers per jaar naar 7 miljoen bezoekers in 2030. De groei is volgens het bedrijf nodig om te kunnen blijven concurreren in de Europese top van drukst bezochte attractieparken.

In december werd duidelijk dat enkele omwonenden beroep hadden aangetekend bij de Raad van State tegen de uitbreidingsplannen. Hun advocaat verklaarde dat de bouw van attracties op korte afstand hun woongenot aantast. Bovendien worden ze geconfronteerd met verkeer via een extra toegangsweg naar het parkeerterrein.