Omstaander filmt toevallig hoe toerist (45) uit rijdende trein valt in Thailand

KIJK. Horror­vlucht met 70-tal dronken jongeren naar Ibiza

De ene zijn droom is de andere zijn nachtmerrie, zoveel is duidelijk op deze beelden van een Ryanairvlucht naar Ibiza. Na het vertrek in het Schotse Edinburgh zetten zo’n 70 dronken jongeren het toestel op stelten met loeiharde muziek. Ze staan te dansen, slaan op het plafond en vallen andere passagiers lastig.

29 november