Olmense Zoo wordt morgen feestelijk omgedoopt tot Pakawi Park SVM

21 juni 2019

18u08

Bron: Belga 4 Reizen De Olmense Zoo wordt morgen officieel omgedoopt tot ‘Pakawi Park’. Tijdens het grote opendeurevenement zal ook Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) present tekenen.

Weyts liet de dierentuin bijna twee jaar geleden een maand lang sluiten omdat de directie verzuimd had tal van tekortkomingen rond dierenwelzijn aan te pakken. Denk bijvoorbeeld maar aan een gebrekkige hygiëne en een stuitend tekort aan schuilplaatsen.



De nieuwe naam moet volgens de dierentuin het keerpunt symboliseren, er wordt volop werk gemaakt van een vernieuwing van de dierenverblijven. "Dat gebeurt niet van vandaag op morgen. Natuurlijk zijn daarvoor extra investeringen en tijd nodig", klinkt het.



"De bedoeling is ook om verder te bouwen op het bestaande verhaal: we blijven een gezellig en betaalbaar dierenpark dat zich richt op families."



De naam Pakawi verwijst naar het Swahili voor katachtige. De Olmense Zoo staat al jaren bekend voor zijn verzameling grote katten, zoals tijgers, leeuwen en luipaarden.



Tijdens de opendeurdag staan er onder meer muziekoptredens en kinderanimatie op het programma. Daarnaast is er ook ruimte voor roofvogeldemonstraties en ‘voederpraatjes’ over verschillende dieren.