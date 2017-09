Olifantje van Pairi Daiza krijgt officiële naam: Ta Wan 12u15

Bron: Pairi Daiza 0 Pairi Daiza 2017 Reizen Afgelopen dinsdag, één week na de geboorte van het eerste mannelijke Aziatische olifantenkalfje van Pairi Daiza, lanceerde het park een stemronde op sociale media. De mening van het publiek werd gevraagd om een naam te vinden voor het olifantje dat op dinsdag 19 september werd geboren in Brugelette. Deze ochtend ontving het kleintje uiteindelijk zijn officiële naam.

De vijf zeer symbolische Thaïse namen voorgesteld door de verzorgers waren:



Ta Wan (Zonnestraal)

Khwam Chlad (Wijsheid)

Xnakht (Toekomst)

Phu Pha (Berg)

Boonme (Weldoener)

Pairi Daiza 2017

Ontegensprekelijk resultaat

Meer dan 14.000 mensen stemden op hun lievelingsnaam en de tendens werd al in de eerste minuten duidelijk: met meer dan 70 procent van de stemmen was Ta Wan de overduidelijke favoriet. Misschien kan men in hun keuze de invloed van de nazomerse zon, die op de dag van de geboorte van het olifantje weer tevoorschijn kwam, herkennen?

Pairi Daiza 2017

Pairi Daiza en de Pairi Daiza Foundation ontvangen reeds jaren olifanten uit andere zoo's maar ook uit de circuswereld. Meer dan 7 hectare van het park (een savanne, een reservaat, een conservatorium en een tempel) worden aan de dikhuiden gewijd. De groep olifanten telt dus nu officieel 18 leden, waaronder 15 Aziatische en 3 Afrikaanse en blijft dusdanig de grootste groep olifanten in Europa.

Pairi Daiza 2017