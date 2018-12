Reisonderzoek Gesponsorde inhoud Oh oh. Hoe overleef je een roadtrip met kids? Aangeboden door TUI

17 december 2018

Reizen Roadtrips met kinderen. Denk jij meteen aan gezeur, troep in de wagen en non-stop K3 hits? Toch blijkt uit een recent reisonderzoek van TUI dat maar liefst 46% een autoreis met kinderen een prima idee vindt. Om jullie autotrip in zo goed mogelijke banen te leiden, verklapt reisblogger Katrien (blog: withkidsontheroad.) haar geheime tips voor onderweg. Zo'n roadtrip met kinderen brengt veel met zich mee, maar is ook dé kans om intensief je familiebanden versterken.

Wie: Reisblogger Katrien Goris

Blog: Withkidsontheroad

Must follow want: Katrien en Ludovic nemen hun twee kinderen werkelijk overal mee naar toe: van Bokrijk tot Bangkok. Check al hun inspirerende foto’s, bestemmingen en tips én ontdek straks ook de wereld met z’n allen.

Daarom houdt Katrien van roadtrips met de familie: Samen onderweg, samen voor lange tijd in één ruimte... Het is dé manier om intensief familiebanden te versterken. Maar het vergt ook enig doorzettingsvermogen, een heleboel organisatie en behoorlijk wat entertainment skills. Het is makkelijker om je kind in de mini-club te droppen en ondertussen aan je kleurtje te werken of een cocktail naar binnen te slurpen. Toch leert de ervaring mij dat extra inspanning leidt tot grote voldoening.

Volg Katrien & co op al hun trips via: www.withkidsontheroad.com en op instagram via @withkidsontheroad

TIP 1: WEES VOORBEREID

Een ‘go-with-the-flow’-mentaliteit is geweldig spannend als je met z’n tweetjes op reis gaat, maar niet ideaal met een gevulde achterbank. Kinderen hebben graag zicht op wat ze wanneer gaan doen en hoe lang dat zal duren. Hongerig en impulsief op zoek gaan naar een eet-of slaapplek heeft ook niet meteen een positief effect op de moraal. Idealiter rijd je maximum vier uur per dag, verdeeld over verschillende etappes.

Ga je voor het eerst met de familie op autoreis? Maak het jezelf extra makkelijk deze zomer en kies voor een georganiseerde roadtrip. Je reist op eigen tempo, maar mét een handige planning.

TIP 2: VERMIJD TIJDSDRUK DOOR FLEXIBELE DAGINDELING

Het voordeel van met de auto te reizen is dat je zelf het reistempo bepaalt. Jij beslist waar en wanneer je halt houdt en voor hoe lang. Stress omwille van tijdsdruk kunnen we missen tijdens de vakantie. Pin jezelf niet te hard vast op een bepaald uur maar wees flexibel. Zeg niet: ‘om 12u moeten we eten’ of ‘om 16u moeten we op die plek zijn’. Als wij onderweg zijn, verdelen we de dag in drie blokken: ochtend- middag – avond en plannen we onze activiteiten in één van deze tijdspannes. Geef kinderen ook een concrete kijk op de tijd door de terugkerende vraag ‘hoe lang nog?’ te beantwoorden met bijvoorbeeld: ‘zo lang als de middagspeeltijd op school’. Dat vinden kinderen duidelijk.

TIP 3: GEEF JE KINDEREN IETS OM NAAR UIT TE KIJKEN

‘s Morgens overlopen we met de kinderen de dagindeling. Zo weten ze precies wat ze kunnen verwachten. We plannen elke dag een activiteit in, zodat ze onderweg iets hebben om naar uit te kijken én we vertellen erover op kindermaat. Het Sequoia National Park in Californië wordt op die manier een bos waar ze in de bomen mogen klimmen, Death Valley is een groot strand zonder zee en bij de watervallen van El Nicho in Cuba kunnen ze gaan zwemmen. Je kan per dag een activiteitenschriftje maken waarbij de kinderen gedane activiteiten en stops kunnen afvinken. Zo weten ze precies wat er nog aan komt en vermijd je gezeur.

TIP 4: CREËER QUALITYTIME

Op reis met kleintjes? Zorg dan dat je achter het stuur zit op het moment dat de kinderen dutjes doen. Op die manier krijg je zelf even de tijd om te genieten van de prachtige landschappen en kan je ook eens een volwassen gesprek voeren, zonder onderbrekingen. Zo wordt een twee uur durende rit quality time.

TIP 5: ZORG VOOR EEN LEUKE SFEER IN DE AUTO

Twee of drie kinderen op twee vierkante meter, dat is drukte. Maak vooraf een klik en join the madness in plaats van je kinderen voortdurend te temperen. Zeg niet: ‘zwijg, papa is aan het rijden’, zeg wel: ‘ik ken een leuk spel’. Ideale spelletjes voor onderweg zijn: ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’ of ‘Autobingo’. Nog een sfeermaker is om vooraf voor iedereen een playlist te maken met zijn of haar favoriete songs. Zo reden we allemaal headbangend door de Everglades op de tonen van Rage Against The Machine en ontdekte Bas de liedjes van Michael Jackson die eigenlijk op mama’s playlist stonden. Daartegenover staan waarschijnlijk ook ettelijke kilometers op de tonen van K3. Maar hé, compromissen moet je nu éénmaal maken op reis. Ja, ook al gaat het om alle kleuren van de regenboog!

