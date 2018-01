Océade sluit dan toch definitief in september FT

22u44 0 Baert Marc Het subtropische zwemparadijs heeft jarenlang heel wat bezoekers gelokt. Reizen Het subtropische zwemparadijs Océade, op de Heizel in Brussel, sluit op 30 september definitief de deuren. Dat heeft het personeel vandaag vernomen tijdens een bijzondere bijeenkomst. Het waterpark had eigenlijk op 8 januari dicht moeten gaan, maar kreeg dus uitstel. De directie wilde geen commentaar kwijt.

Dat Océade definitief dicht moet, was al langer bekend. Het Bruparck op de Heizel verdwijnt door de heraanleg van het Heizelplateau, het zogenaamde NEO-project. Alleen Mini-Europa blijft bestaan en wordt op termijn zelfs uitgebreid.

Sinds de eerste voorstelling van het nieuwe project heeft de directie van Océade steeds het succes van het waterpark benadrukt - in 2015 kreeg het nog 25.000 bezoekers over de vloer - en toonde men zich bereid bijkomende investeringen te doen. Men wilde het park aanpassen zodat het in de nieuwe plannen geïntegreerd kon worden. Dat mocht echter niet baten: in het nieuwe vastgoedproject is geen plaats meer voor het zwemparadijs.

Op haar website heeft Océade vandaag bekendgemaakt dat 30 september dus de laatste openingsdag wordt. Het personeel had gehoopt de sluiting nogmaals te kunnen uitstellen, maar dat is dus niet het geval. Volgens een personeelslid wordt de wet-Renault nu in werking gezet omdat bijna zeventig mensen collectief hun job verliezen.

Sport

Deze lente zal aan de bollen van het Atomium tijdelijk al een nieuw plein verrijzen. De grote bouwwerken voor het NEO-project vatten in 2020 aan. De nieuwe wijk aan de voet van de Heizel krijgt een groot sportpark, recreatievijver, wandel- en fietspaden, een voetbalveld, rugbyveld, atletiekpiste, hockeyterrein en een gebouw voor boogschutters en ook petanquebanen. De investering in het sportpark bedraagt 23 miljoen euro.