O'Leary: "Een staking in België? Uw land is klein voor Ryanair" jv

21 september 2018

06u28

Bron: belga 4 Reizen De CEO van luchtvaartmaatschappij Ryanair noemt België in een interview met La Libre Belgique "een klein land" voor zijn bedrijf. "Het is zeker geen goed idee om te gaan staken", zegt hij. Het cabinepersoneel van Ryanair heeft voor vrijdag 28 september een nieuwe stakingsactie aangekondigd in België, Duitsland, Nederland, Italië en Spanje.

Ryanair ziet de luchthaven van Charleroi als een kleine basis. "We hebben acht vliegtuigen in Charleroi (en 14 in de zomer, red.) op, ik denk, 450 toestellen in totaal. België is goed voor minder dan zes procent van ons verkeer", aldus O'Leary. "We naderen de winter, met minder geplande vluchten, dus het is zeker geen goed idee voor het personeel om te staken." O'Leary gaat er echter nog steeds van uit dat er toch geen nieuwe staking komt. "Het zijn maar stakingsdreigingen, dat is iets anders", zegt hij.

"De vakbonden zijn binnengekomen bij Ryanair en we moeten ons aan deze nieuwe realiteit aanpassen, zoals we dat enkele jaren geleden hebben gedaan door te leren dat we minder agressief moesten zijn tegenover onze passagiers", zegt hij nog. "We zijn dus bereid om plaatselijke contracten te voorzien voor ons personeel dat buiten Ierland gevestigd is, zoals de vakbonden dat vragen."