Nu Zuid-Frankrijk rood kleurt: kan je nog wel veilig op vakantie in ‘la douce France’?

PROV. LUXEMBURG Durbuy mikt op snelle terugkeer van toeristen: “De activitei­ten draaiende houden, dat is ook solidari­teit”

22 juli De stad Durbuy, die vorige week nog getroffen werd door zware overstromingen, is opnieuw klaar om toeristen te ontvangen. Dat heeft de Waalse minister van Financiën, Jean-Luc Crucke verklaard tijdens een bezoek aan het stadje in de provincie Luxemburg. De minister hoopt op die manier de handelaars in het toeristische oord te ondersteunen. “De activiteiten draaiende houden, dat is ook solidariteit”, klinkt het.