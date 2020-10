Nu regels zijn bijgestuurd: wie kan zich nog laten testen op Brussels Airport?

Geen symptomen, geen coronatest. Dat is het adagium van de nieuwe teststrategie rond het coronavirus . Ook mensen die terugkeren uit een rode zone in het buitenland worden niet meer getest als ze geen symptomen vertonen. Maar wat betekent dat voor het testcentrum op de luchthaven Brussels Airport? En wie kan daar nu nog terecht? Een overzicht.

Wie kan zich laten testen op Brussels Airport?

Waar het testcentrum op de luchthaven zich bij de opening midden september vooral richtte op reizigers die terugkwamen uit rode landen, is dat sinds het begin van deze maand verschoven naar reizigers die vertrekken naar landen waar je een negatief testresultaat moet kunnen tonen bij aankomst. “Begin oktober kwam de richtlijn dat passagiers vanuit rode landen pas op de vijfde dag een test moesten ondergaan, waardoor we al een pak minder aankomende reizigers over de vloer kregen”, vertelt woordvoerder Nathalie Pierard van Brussels Airport. “Ongeveer op hetzelfde moment opende ons testcentrum een eigen laboratorium ter plaatse, waardoor we ook tests konden doen bij vertrekkende passagiers. Die tests zijn voor steeds meer landen vereist.”

Volledig scherm © REUTERS

Naast passagiers die een negatief testcertificaat nodig hebben voor hun bestemming, kan je je ook laten testen met een activatiecode van de overheid in het kader van de contacttracing. Bijvoorbeeld na het invullen van een ‘Passenger Locator Form’.

Reizigers die terugkomen uit rode regio’s zullen niet meer zomaar getest worden, ook niet als ze symptomen hebben. “In dat laatste geval moeten ze sowieso contact opnemen met hun huisarts”, klinkt het. Brussels Airport wacht voor de toepassing van de nieuwe richtlijnen wel nog op de officiële communicatie van gezondheidsinstituut Sciensano, zodat de aanpak op punt kan worden gezet.

Kan je ook een test ondergaan als je naar het buitenland reist maar niet vliegt?

Ja, maar dat is niet de bedoeling volgens Pierard. “In principe richten we ons in de eerste plaats op onze eigen passagiers en mensen met een activatiecode”, zegt ze. “Maar u zal normaal gezien niet geweigerd worden. Het hangt ook een beetje af van de drukte.”

Hoeveel tijd moet je uittrekken?

Dat hangt af van welke test je kiest – een standaardtest of een sneltest – maar het is sowieso niet iets wat je snel even doet voor je inscheept. Hou daar dus zeker rekening mee. “Voor een sneltest moet je rekenen op vier tot zes uur wachten eer je een resultaat hebt, voor een gewone test duurt het maximaal 24 uur”, aldus Pierard. Het testcentrum is open van 3.30 uur ’s morgens tot middernacht. Na 16 uur duurt het tot de volgende morgen tussen 10 en 11 uur eer je een resultaat hebt.

Volledig scherm © Photo News

Wat kost het?

Wie een activatiecode heeft van de overheid en aangesloten is bij een Belgische mutualiteit, kan zich gratis laten testen.

Wie een activatiecode heeft van de overheid maar niet aangesloten is bij een ziekteverzekering, betaalt 46,81 euro voor een standaard PCR-test.

Wie geen activatiecode heeft maar bijvoorbeeld vertrekt naar een land waar een negatief testcertificaat vereist is, betaalt 67 euro voor een standaardtest en 135 euro voor de sneltest.

Hoe zit het met de testcapaciteit op de luchthaven?

“Momenteel zitten we aan 500 tests per dag”, aldus Pierard. “We hebben een maximumcapaciteit van 200 tests per uur, dus is er nog wel wat speling. De laatste dagen zien we wel een toename in het aantal aanvragen. We raden iedereen dan ook aan om eerst digitaal te registreren voor je langskomt, zo kunnen we de toestroom onder controle houden en voldoende personeel voorzien. Je kan je ook ter plaatse aanmelden, maar moet dan wel rekening houden met een eventuele wachtrij.”

