Nu Belgen in Zwitserland 10 dagen in quarantaine moeten: Intersoc sluit hotels voor de rest van het zomerseizoen

Reizen

Intersoc, de vakantieorganisatie van de christelijke mutualiteiten, sluit haar hotels in Zwitserland voor de rest van het zomerseizoen. Nu de Zwitserse overheid heeft beslist dat België een land met hoog infectierisico is, moeten alle Belgen die vanaf 20 augustus naar Zwitserland willen reizen tien dagen in quarantaine gaan.