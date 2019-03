Nu al te veel toeristen: IJsland sluit beroemde kloof TT

22 maart 2019

22u01

Bron: CNN 0 Reizen IJsland heeft beslist de beroemde kloof Fjaðrárgljúfur in het zuiden van het land te sluiten voor het toerisme omdat er te veel schade aan de kwetsbare natuur is.

IJsland wordt de laatste jaren overspoeld door toeristen, en dat begint stilaan zijn tol te eisen voor de natuur in het wondermooie land. In 2017 bezochten 2,2 miljoen toeristen het land, zes keer meer dan er inwoners zijn. Het IJslandse Milieuagentschap heeft nu beslist de Fjaðrárgljúfur-kloof tot minstens juni te sluiten zodat de natuur alle kansen krijgt om zich te herstellen door het hoge aantal bezoekers van de laatste maanden en jaren.

De groene kloof is erg populair bij toeristen door de ongerepte natuur die zo uit een sprookje geplukt lijkt. Het aantal bezoekers nam er spectaculair toe sinds Justin Bieber er in 2016 zijn muziekvideo voor ‘I’ll Show You’ op.

Inga Hlin Palsdottir, hoofd van het toerisme-agentschap Visit Iceland, wil tegenover CNN niet alle schuld bij de toeristen leggen. “Dit is een natuurlijk wonder dat niet bedoeld is om zo populair te zijn. We moeten er de infrastructuur aanpassen zodat mensen het hele jaar door kunnen komen. Dit gaat niet enkel om de natuur, ook om veiligheid.”