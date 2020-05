Norwegian Cruise Lines optimistisch over heropstart vanaf 1 juli JOBR

18 mei 2020

13u58

Norwegian Cruise Lines, de derde grootste cruiserederij ter wereld, klinkt optimistisch wanneer het gaat over een heropstart van het cruisetoerisme. De rederij benadrukt dat ze, ondanks het maandenlange inkomstenverlies door de coronapandemie, de moeilijke periode goed zal doorstaan en mikt op een heropstart vanaf 1 juli.

“Wat het team van onze rederij heeft verwezenlijkt de laatste maanden, is ronduit buitengewoon”, zegt Frank Del Rio, CEO van Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH). In de afgelopen weken zorgde NCLH voor “zeer succesvolle kapitaalverhogingen ter waarde van ongeveer 3 miljard euro, die goed van pas komt tijdens deze periode van maandenlang inkomstenverlies”, klonk het.

Heropstart

Daarnaast denk de cruiserederij ook aan een heropstart vanaf 1 juli. Del Rio zei dat de drie merken van het bedrijf, Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises en Regent Seven Seas Cruises, waarschijnlijk in fases heropgestart worden. In de eerste fase zullen vijf schepen opnieuw kunnen uitvaren. Het zal ongeveer zes maanden duren voordat de 28 schepen van het bedrijf weer allemaal het water op kunnen. Of de streefdatum van 1 juli gehaald wordt, hangt af van de beslissingen die de havens nemen om al dan niet te heropenen.

Vertrouwen

Del Rio zei dat “het vertrouwen van de consument terugwinnen” het belangrijkste is bij een heropstart. “Ondanks de corona-uitbraak blijven mensen cruises boeken”, zei hij. “We nemen die boekingen ook nog steeds aan. Ondanks alles wat er gaande is, willen mensen toch cruisen. Er is dus een toekomst en die zal rooskleurig zijn”, aldus de CEO.