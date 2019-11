Noorwegen krijgt wondermooi walvismuseum KVE

13 november 2019

19u03

Noren blinken uit in het integreren van wondermooie architectuur in een adembenemend landschap. Ook het nieuwe walvismuseum 'The Whale' zal perfect in het plaatje passen.

Het museum krijgt vorm in Andenes op het eiland Andøya dat deel uit maakt van de ongerepte Vesteralen-archipel en 300 km ten noorden van de poolcirkel ligt. Het is de bedoeling dat ‘The Whale’ in 2022 de deuren openzwaait.

Het Deense architectenbureau Dorte Mandrup staat in voor het fantastische ontwerp dat een walvis weergeeft te midden van het ruige landschap. “De walvis lijkt op te rijzen uit de grond alsof een reus een dikke laag aarde heeft opgetild”, legt het architectenteam uit.

Op het golvende dak bedekt met stenen zullen bezoekers kunnen lopen. Ook het uitzicht vanuit het museum op de serene omliggende natuur zal de moeite lonen. En wie weet spot je wel een walvis.

Mensen die meer over deze majestueuze dieren willen weten, zijn hier uiteraard aan het juiste adres. In het walvismuseum komen naast tentoonstellingsruimtes, ook nog een onderzoekscentrum, een winkel en café.

Wedden dat dit een topattractie wordt?