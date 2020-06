Noorwegen heft reisbeperkingen voor heel wat Europese landen op jv

25 juni 2020

18u00

Bron: AFP, Reuters 1 Reizen Noorwegen heft vanaf 15 juli de reisbeperkingen met heel wat Europese landen op, zo bevestigde de Noorse eerste minister Erna Solberg.

De Noorse regering kondigde in maart strikte lockdownmaatregelen af, met heel wat restricties voor Europese reizigers. Ook Noren die naar het buitenland waren gereisd, moesten bij hun terugkeer verplicht tien dagen in quarantaine. Sinds april worden de maatregelen echter telkens versoepeld en nu gaan ook de grenzen weer open voor reizigers uit heel wat Europese landen, zoals eerder al het geval was voor Denemarken, Finland en IJsland.

Aan de versoepeling is wel een belangrijke voorwaarde verbonden: enkel reizigers uit landen die de voorbije twee weken minder dan 20 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners hebben laten registreren, zijn welkom. De lijst van landen moet nog worden opgemaakt en zal om de twee weken een update krijgen. Noorwegen is geen lid van de Europese Unie maar behoort wel tot de Schengenzone.

De versoepeling kwam er mede onder druk van de toeristische sector in Noorwegen, die jaarlijks 5 miljard euro aan inkomsten oplevert.

Vanaf 15 juni mochten burgers van Denemarken, IJsland, Finland en het Zweedse eiland Gotland Noorwegen al binnen zonder verplichte quarantaine. Maar vandaag werd Gotland geschrapt van die lijst, omdat nu heel Zweden een inreisverbod van de Noren krijgt. Dat heeft te maken met het hoge aantal besmettingen bij het Scandinavische buurland van Noorwegen.

In Noorwegen zijn er in totaal 8.793 besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Daarnaast kostte het longvirus er het leven aan 249 inwoners.

