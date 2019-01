Nooit meer koffers kwijt? Chip in onze bagage moet verlies voorkomen ADN

03 januari 2019

00u06

Bron: ANP 0 Reizen Koffers hebben over een paar jaar misschien allemaal een chip. Die moet voorkomen dat de koffers tijdens een vliegvakantie kwijtraken. Eind 2020 moet ongeveer de helft van alle bagage zo'n chip hebben, eind 2023 zo goed als alle koffers.

Elk jaar komen ongeveer 23 miljoen koffers en tassen op een verkeerde plek terecht na het vliegen. Het gaat om zes koffers en tassen op elke 1.000 passagiers. Nu krijgen koffers een etiket met streepjescode. Als de code niet goed te lezen is, bijvoorbeeld bij het verwerken van bagage, kan het gebeuren dat een koffer onderweg verdwaalt.

Maar wat als alle koffers een chip hebben? De IATA, de internationale organisatie voor vliegmaatschappijen, sprak met persbureau dpa over plannen daarover. Bij het verband zijn 290 maatschappijen uit 120 landen aangesloten. Die bedrijven moeten in juni, op een congres in Zuid-Korea, de knoop doorhakken over de chips.



Het is nooit helemaal te voorkomen, maar met RFID-chips kan het aantal verloren koffers met 25 procent dalen, zegt IATA-bestuurder Andrew Price. Bovendien is beter te zien waar een koffer voor het laatst is gesignaleerd. Dat moet het makkelijker maken om de koffer terug te vinden.

Vliegmaatschappijen kunnen de RFID-chips zelf ook gebruiken. In een app kunnen ze passagiers laten zien waar hun bagage is. Delta doet dat nu bijvoorbeeld al. Volgens de IATA kan de luchtvaartsector in zeven jaar tijd bijna 4 miljard dollar besparen met RFID.