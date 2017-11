Noodweer in Australisch stadje Alice Springs treft 'Arne Down Under' Arne Down Under: Vlog 20 Redactie

19u00 4 rv Arne Down Under: geen volledige vlog deze keer. Daar steekt het noodweer in Alice Springs een stokje voor. Reizen Arne zit in Alice Springs, een charmant stadje in centraal-Australië. Maar het weer zit toch wel even tegen. Deze week hebben de bewoners van Alice Springs zonder elektriciteit gezeten door stormweer. Arne heeft geen volledige vlog kunnen maken, maar heeft ons wel snel deze 'noodvlog' bezorgd (voor de batterij van zijn laptop het begaf).

Vier maanden lang trekt Arne Vanhaecke in Australië rond met zijn gitaar in de hoop er snel aan de bak te komen met zijn muziek. Iedere dinsdag en vrijdag om 19.00 uur lanceert hij de vlog ‘Arne Down Under’ op HLN.

Wil je Arne een tip geven, aanmoedigen of gewoon eens hallo zeggen? Je kan hem bereiken via WhatsApp op het nummer 0474/49.13.00 of via mail: arne@hln.be.

Meer over Arne Vanhaecke