Nog veel Waalse vakantiewoningen en gastenkamers vrij deze zomer

30 april 2020

15u43

Bron: Belga 2 Reizen De eigenaars van vakantieverblijven in Wallonië krijgen momenteel veel aanvragen binnen voor deze zomer, maar er zijn nog veel mogelijkheden. Dat zegt de Federatie voor vakantiewoningen in Wallonië donderdag, na een bevraging bij een vierde van zijn leden.

Van de 264 eigenaars van vakantiewoningen en gastenkamers kreeg 64 procent al reservatieaanvragen voor de zomer binnen. Momenteel lijken vakantiehuisjes meer in trek dan gastenkamers.

Voor de maand juni werden er nog niet veel reservaties ontvangen, wat te maken heeft met de onzekerheid over de corona-epidemie en de heropstart van de toeristische sector. Negentig procent van de gastenkamers en de helft van de vakantieverblijven kregen slechts voor vier nachten of minder reservaties binnen. In juli en augustus zijn in 70 procent van de vakantiewoningen en 90 procent van de gastenkamers nog minstens tien nachten beschikbaar.

De Federatie voor vakantiewoningen in Wallonië raadt haar leden aan om voor reservaties voor 1 september een gratis annulatie aan te bieden tot 24 uur voor de start van de huurdatum. Dat kan Belgische toeristen overtuigen om ondanks de onzekerheid toch al te reserveren.

