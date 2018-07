Nog steeds zware hinder voor treinverkeer in Parijs: slechts helft van de treinen rijdt

Reizen

Het treinverkeer van en naar het station Montparnasse in Parijs is vandaag nog altijd zwaar verstoord. Drie dagen na de brand in een elektriciteitspost van RTE, de beheerder van het hoogspanningsnet, rijdt slechts één op de twee treinen. Het station is vooral belangrijk voor de hst-verbindingen van en naar het (zuid)westen van Frankrijk.