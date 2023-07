Nog niets vastgelegd voor deze zomer? Reisexpert tipt 5 mooie campings die je nu nog kunt boeken

Toerist die namen in Colosseum kraste, schrijft opvallende excuus­brief: “Wist niet dat het zo oud was”

Hij reageerde met de breedste glimlach toen een andere toerist hem vol ongeloof filmde terwijl hij stond te kerven in het Colosseum in Rome. Nu blijkt dat Ivan Dimitrov blijkbaar écht niet besefte waarom andere toeristen zo verbolgen reageerden. Of dat zegt hij toch. Ondanks dat het iconische monument één van de bekendste historische bouwwerken ter wereld is, wist deze Brit blijkbaar niet eens dat het zo oud is.